Frau mehrfach mit dem Umbringen bedroht: Festnahme

Der 41-Jährige ignorierte ein Betretungs- und Annäherungsverbot und warf auch mit einem Sessel nach der Frau. Er befindet sich in der städtischen Justizanstalt

Wegen mehrfacher gefährlicher Drohung ist am Freitag ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr in Linz festgenommen worden. Durch den Notruf eines Zeugen war die Polizei am Vormittag zu einem heftigen Streit gerufen worden, bei dem der Türke eine 42-jährige Slowakin mit dem Umbringen bedrohte. Trotz eines umgehend ausgesprochenen Annäherungsverbots kam es nur Stunden später erneut zu verbalen Angriffen des 41-Jährigen, woraufhin er festgenommen wurde.

Beim ersten Streit am Freitagvormittag hatte der Mann die ebenfalls in Urfahr lebende Slowakin (in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen, war zunächst unbekannt) nicht nur gefährlich bedroht, sondern laut Polizeiaussendung auch einen Sessel nach ihr geworfen. Bei der Einvernahme durch die Polizei verweigerte der Mann die Aussage, ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn waren die Folge. Auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde verhängt. Gegen 14 Uhr trafen die beiden wieder aufeinander: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts entbrannte der nächste lautstarke Wortwechsel, erneut mit Todesdrohungen seitens des 41-Jährigen.

Daraufhin fuhr die verängstigte Frau zur Polizeiinspektion Bad Leonfelden, wo sie erneut Anzeige erstattete. Auch diesmal zeigte sich der 41-Jährige unkooperativ und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz schließlich in die städtische Justizanstalt gebracht. (APA)