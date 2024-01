Frau brach in See ein – stark unterkühlt gerettet

Die 65-Jährige konnte sich zwar am Eis festhalten, aber nicht mehr selbst in Sicherheit bringen.

Eine 65-Jährige ist Samstagfrüh in Feldkirchen im Dietrichsteiner See auf der zu dünnen Eisfläche eingebrochen. Sie konnte sich zwar am Eis festhalten, aber nicht mehr selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rettete die Verunglückte, die nach Angaben der Polizei stark unterkühlt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert wurde.

Die Frau war gegen 7.20 Uhr in rund 25 Meter Entfernung vom Ufer eingebrochen und konnte nicht mehr selbst aus dem Wasser gelangen. Ihr Lebensgefährte, der den Vorfall beobachtete, verständigte die Einsatzkräfte.

Die Freiwilligen Feuerwehren Tschwarzen, Feldkirchen und Waiern standen mit zehn Fahrzeugen, einem Boot und zwei Tauchern im Einsatz, die Österreichische Wasserrettung war mit zehn Helfern dabei. (APA)