Maus beim „Aufräumen“ einer Werkstatt gefilmt

Immer wieder wunderte sich ein Mann in Wales darüber, dass in seinem Schuppen über Nacht Dinge verlegt wurden. Eine Nachtsichtkamera offenbarte einen tierischen Aufräumgehilfen.

Warum liegt nicht alles dort, wo man glaubt, es hingelegt zu haben? Dieser Frage ging der 75-jährige Rodney Holbrook in Builth Wells in Wales nach. Denn immer wieder stellte er am Morgen fest, dass in seiner Werkstatt nicht alles an seinem Platz lag. Seine Lösung: Holbrook stellte eine Kamera auf, die auch bei Dunkelheit den oder die „Täter“ filmen kann.

Und tatsächlich lief ihm ein nachtaktiver Mitbewohner vor die Linse. Eine Maus. Auf einem Video ist zu sehen, wie das kleine Nagetier, scheinbar fein säuberlich, Wäscheklammern in ein Behältnis legt - aber auch Schrauben und Muttern oder Kabelbinder aufhebt und in einer Kiste verstaut. (Red.)