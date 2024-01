Reuters / Cave Rescue Service Of Slovenia

Fünf Menschen sitzen in der Križna-Höhle fest.

Fünf Menschen sitzen in der Križna-Höhle fest. Reuters / Cave Rescue Service Of Slovenia

Drei Touristen und ihre beiden Höhlenführer harren seit Samstag in der slowenischen Karst-Höhle aus. Sie haben sich auf einer Anhöhe in Sicherheit gebracht. Jeweils über vier Stunden waren Taucherteams unterwegs, um die Gestrandeten mit Nahrung zu versorgen.

Die sehnsüchtig erwartete Expedition in die Tiefe ist für eine in der slowenischen Križna-Höhle gestrandete Familie und ihre beiden Höhlenführer zum tagelangen Albtraum geworden: Wegen des stark gestiegenen Wasserspiegels hängen die Touristen seit Samstag in dem über acht Kilometer langen Karsthöhlensystem fest.

Die 1,5 Kilometer vom südslowenischen Dorf Bloška Polica entfernte „Kreuz“-Höhle gilt wegen ihrer 22 unterirdischen Seen und ihres smaragdgrünen Wassers als einer der schönsten Tropfsteinhöhlen Europas. Um den Erhalt des viertgrößten Höhlenökosystems der Welt nicht durch Beleuchtung und Massentourismus zu gefährden, ist der Zugang für Besucher stark begrenzt: Nur an den Wochenenden ist in den Wintermonaten einer bis zu vierköpfigen Kleingruppe pro Tag die Erkundung der unterirdischen Höhlenwelt unter Begleitung ortskundiger Höhlenkenner gestattet.

Sieben Stunden lange Tour zum Kristallberg