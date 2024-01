Neuer Rekord bei bargeldlosen Transaktionen in Österreich

Mehr als drei Milliarden Transaktionen wurden im Vorjahr von der Payment Services Austria für die heimischen Banken abgewickelt.

Bargeldlose Transaktionen sowie die Verwendung von Bankomat-Karten erfreuen sich in Österreich steigender Beliebtheit: Mehr als drei Milliarden Geldtransaktionen wurden im Vorjahr von der Payment Services Austria (PSA) für die heimischen Banken abgewickelt. Die Anzahl der Bankomatkarten-Transaktionen im In- und Ausland mit österreichischen Karten stieg im Vorjahr um 14 Prozent auf den Rekordwert von 1,5 Milliarden, teilte die PSA in einer Aussendung am Montag mit.

Wobei 1,4 Milliarden dieser Zahlungstransaktionen bei Einkäufen stattgefunden haben - zu 93,5 Prozent erfolgten diese Zahlungen kontaktlos, also über NFC. Aber auch bei e-Commerce-Transaktionen verzeichnete das gemeinsame Unternehmen der heimischen Banken einen Anstieg um neun Prozent auf 130 Millionen Transaktionen.

Österreichische Bankomat-Karten wurden im In- und Ausland 109 Millionen mal für Bargeldbehebungen verwendet. Knapp 83 Millionen Behebungen wurden an Geldausgabegeräten getätigt, die von der PSA serviciert werden. Von den Konto-zu-Konto-Überweisungen entfielen 1,3 Milliarden auf Überweisungen und Einziehungsaufträge, 34,4 Millionen auf eps-Überweisungen und 2,3 Millionen auf Echtzeitüberweisungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen über 90 Millionen Altersabfragen durchgeführt, teilte das Unternehmen weiters mit. (APA)