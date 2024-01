Apples Vision Pro geht Anfang Februar in den Verkauf

Nach monatelangem Schweigen hat Apple-Chef Tim Cook nun endlich den Verkaufsstart für die 3500-Dollar-Brille Vision Pro verraten.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hielt sich der US-Konzern aber mit einem Verkaufsstart zurück. Doch am Montagnachmittag ließ Tim Cook über X wissen: ab dem 2. Februar ist die Brille erhältlich; aber nur in den USA. Doch auch die Amerikaner werden die Brille nicht so schnell in Händen halten können.

Wie auch schon bei der Apple Watch vor zehn Jahren, müssen sich Apple-Fans gedulden. Und sie müssen sich einen Termin ausmachen. Denn die Vision Pro wird dem geneigten Kunden nicht einfach in die Hände gedrückt. Die 3500-Dollar-Brille kommt mit einer Einschulung.

Es ist Apples erster Schritt in eine Welt, die zwischen den Welten spielt. Sie bietet digitale Inhalte in einer realen Welt. Dieses Mixed-Reality-Gerät soll 2024 tatsächlich in allen 270 US-Filialen angeboten werden - aber zuerst sind New York und Los Angeles dran.

Apple wird in diesen Stores eigene Bereiche einrichten mit Sitzgelegenheiten, um das Headset vor Ort ausprobieren zu können.

Erst nächstes Jahr sollen weitere Länder folgen. Aktuell stehen Kanada und Großbritannien zur Diskussion. Asien und Europa sollen bald darauf folgen. Je nachdem wie sich der Verkauf entwickelt. (stein)