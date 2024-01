Van der Bellen: mit 80 zwischen Tadel und Busserl

Der Bundespräsident feiert einen hohen Geburtstag, dabei geht gerade einmal das erste Jahr seiner zweiten Amtszeit zu Ende. 2024 wird für ihn ein Schlüsseljahr, aber auch für seine Gegner.

Das vergangene Jahr war ein gar ungewohntes für den Bundespräsidenten, denn er musste kein einziges Mitglied der Bundesregierung neu angeloben. Ganz aus der Übung kam Alexander Van der Bellen aber dann doch nicht, denn die Landeshauptleute von Kärnten, Niederösterreich und Salzburg schauten zu ihrer Angelobung in der Hofburg vorbei.

Während Karl Nehammer am 26. Jänner zu seiner Kanzlerrede ansetzt, ist es an diesem Tag auch genau ein Jahr her, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen für seine zweite Amtsperiode angelobt wurde. Das Staatsoberhaupt hat aber bereits am 18. Jänner Grund zum Feiern, wird es doch 80 Jahre alt. Wie aber lief Van der Bellens zweite Amtszeit an, und welche Rolle wird er heuer spielen?