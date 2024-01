Die Wut der deutschen Bauern kocht über

Ein Teilnehmer an den Bauernprotesten in Berlin tauchte mit einem AfD-Plakat auf. Eigentlich sollte es um einen Steuernachlass auf Diesel gehen.

Landwirte haben wegen teureren Diesels einen Protest begonnen, der sich ausweiten könnte. Rechtsextreme Gruppen wollen den Unmut nutzen.

Es war Montagvormittag, als Robert Habeck sich anschickte, den ganz großen Bogen zu spannen – auf Instagram, per Video, wieder einmal. Der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler wollte über die Bauern sprechen, die seit den Morgenstunden in ganz Deutschland mit ihren Traktoren die Auffahrten zu Autobahnen blockierten, weil ihnen vor Weihnachten überraschend zwei Steuernachlässe gestrichen werden sollten.

Am Ende landete er bei der Weimarer Republik, von Wladimir Putin finanzierter Propaganda, Antidemokraten, Verfassungsfeinden und Erzählungen von Umvolkung oder Umsturz. „Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten“, sagte der Grüne. Vor dem Wochenende hatte dem 54-Jährigen ein Mob aufgelauert, als er gerade mit einer Fähre vom Urlaub auf einer Insel in Schleswig-Holstein ankam. Der Kapitän ließ wieder ablegen, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die wütenden Bauern die Fähre stürmen würden.