Feuerwehren mit 130 Helfern bei Brand im Bezirk Amstetten im Einsatz

Kematen an der Ybbs

Kematen an der Ybbs

Ein Wirtschaftsgebäude des Bauernhofs wurde zerstört. Ein Übergreifen auf Wohn- und Nachbargebäude konnte verhindert werden.

Acht Feuerwehren mit etwa 130 Helfern sind in der Nacht auf Dienstag bei der Bekämpfung eines Brandes auf einem Bauernhof in Kematen a. d. Ybbs (Bezirk Amstetten) im Einsatz gestanden. Während das Wirtschaftsgebäude zerstört wurde, gelang es, Wohn- und Nachbargebäude zu schützen, berichtete das Bezirkskommando.

Ein Feuerwehrmitglied wurde leicht verletzt, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Auch Tiere waren nicht in Gefahr, wie die Feuerwehr mitteilt. Klirrende Kälte erschwerte die Löscharbeiten. In den frühen Stunden am Dienstagmorgen konnte Brand Aus gegeben werden, jedoch wurden noch Nachlöscharbeiten vorgenommen. (APA)