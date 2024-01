Skifahren auf die maximale Distanz. Sonst noch was?

Muss man nicht, kann und will man aber: 88 km, 17.232 Höhenmeter an einem Tag. Die „KitzSkiWelt-Tour“ lässt sich in beide Richtungen fahren. Einstiegsstellen gibt es viele.

Hans Jörg Conzelmann

Was bringt Skifahrer dazu, 44 Kilometer in eine Richtung zu zischen – und 44 wieder retour? Vom Erfolgserlebnis auf der weltlängsten Skirunde. Heiß KitzSkiWelt-Tour und liegt in den Kitzbüheler Alpen.

Achtundachtzig Kilometer an einem Tag sind eigentlich keine große Ansage. Das wäre die Distanz von Wien nach Wiener Neustadt und retour, flach wie ein Teppich, kein Thema. Doch in den Bergen, wo Luftlinien wahre Abstände zusammenschrumpfen? Wo sich 88 Kilometer schon einmal auf 17.232 Höhenmeter verteilen? Damit bringt die „längste Skirunde der Welt“, die sogenannte „KitzSkiWelt-Tour“, auch leistungsstarke Skifahrer an Grenzen.