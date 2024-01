Falcos erster E-Bass wird versteigert

Falco spielt den Fender „Jazz Bass“, als er mit der Wiener Band Drahdiwaberl auftrat. Er soll mindestens 10.000 Euro einbringen.

„Für Bill von Hans, 15.11.1983“ steht auf dem Instrument, das nun in Wien versteigert wird: Der „Jazz Bass“ von Fender gehörte der österreichischen Musikerlegende Falco und kam in den 70er- und 80er-Jahren bei Auftritten von Stefan Webers legendärer Band Drahdiwaberl zum Einsatz, der Falco alias Johann Hölzl damals angehörte. Am heute, Dienstag, bis 31. Jänner kann man um den Bass online beim Dorotheum mitbieten. Der Startpreis beträgt 10.000 Euro.

Falco hatte den E-Bass 1983 seinem Freund Billy Filanowski geschenkt und eine persönliche Widmung darauf geschrieben. Bei der Übergabe soll er gesagt haben: „Do wiast amoi vü Göd dafüa kriagn.“ Im selben Jahr war Falco aus der Band ausgestiegen, die 1989 dann aufgelöst wurde (und sich später wiedervereinigte).

„Do wiast amoi vü Göd dafüa kriagn“, sagte Falco seinem Freund Billy Filanowski, als er ihm den Fender-E-Bass schenkte APA / DOROTHEUM / Unbekannt

Filanowski gab das Geschenk nun zur Versteigerung frei. Auch ein originaler Gitarrenkoffer von Falco, der starke Alters- und Gebrauchsspuren aufweist, kommt unter den Hammer. Der Startpreis beträgt 2000 Euro. (APA)