Entwarnung für den Wiener Stephansdom

Dompfarrer Toni Faber in „seinem“ Dom Clemens Fabry

Nach der Terror-Warnung für den Wiener Stephansdom knapp vor Weihnachten gibt es eine neue Lagebeurteilung durch die Wiener Polizei. Laut Dompfarrer Toni Faber können die Sicherheitsmaßnahmen wieder zurückgefahren werden.

„Es gibt Entwarnung. Die besonderen Sicherheitsmaßnahmen der Polizei sind wieder auf normale Wachsamkeit zurückgefahren worden.“ Das erklärt der „Chef“ des Wiener Stephansdoms, Dompfarrer Toni Faber, am Dienstag auf Anfrage der „Presse“.

Unmittelbar vorher hat es ein Treffen von ihm mit der Polizei-Spitze in Wien gegeben. Damit ist die Präsenz schwer bewaffneter Polizisten vor dem Eingang der bedeutendsten und geschichtsträchtigsten Kirche Wiens (vorläufig) wieder beendet. Erhöhte Aufmerksamkeit sowie stichprobenartige Kontrollen durch Exekutivbeamte in Uniform und in Zivil wird es nach den Worten Toni Fabers aber jedenfalls auch weiterhin geben.