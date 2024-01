Sven Hergovich: Andreas Kollross hat mit dieser geschmacklosen Äußerung einen schweren Fehler gemacht. Aber er hat sich sofort dafür entschuldigt und tätige Reue gezeigt, indem er einen namhaften Betrag an eine Frauenorganisation gespendet hat. Und ich bin der Meinung, dass eine Entschuldigung in unserer Gesellschaft schon etwas wert sein sollte. Daher haben die niederösterreichische SPÖ und ich diese Entschuldigung auch angenommen. Das gilt für mich auch für andere Parteien: Ich nehme beispielsweise die Entschuldigung des Finanzministers, dem gerade der Führerschein wegen Gefährdung durch Raserei im Straßenverkehr abgenommen worden ist, genauso an.