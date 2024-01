Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt läuft in Heimathafen ein

Icon of the Seas

Die Icon of the Seas ist im PortMiami angekommen.

Die Icon of the Seas ist im PortMiami angekommen.

Sieben Jahre und zwei Milliarden Dollar später ist die „Icon of the Seas“ in Miami eingelaufen.

Die Icon of the Seas ist vor ihrem offiziellen Debüt am 27. Jänner in den Hafen von Miami eingefahren, wo die letzten Vorbereitungen für die Jungfernfahrt in die Karibik getroffen werden.

Mit der Icon of the Seas will man laut Betreiber Royal Caribbean den Familienurlaub revolutionieren. Die Gäste - auf dem Kreuzfahrtschiff haben 7600 Passagiere Platz - erwarten sieben Pools, neun Whirlpools, einen Wasserpark und mehr als 40 Restaurants auf 20 Decks.

Zwei Milliarden Dollar kostete der Bau der Icon of the Seas, gefertigt wurde sie sieben Jahre lang in der Meyer Werft in Turku in Finnland. Ganzjährig wird das Kreuzfahrtschiff von Miami aus in die Karibik reisen und dabei jedenfalls bei der Privatinsel CocoCay in den Bahamas Halt machen. (cg)