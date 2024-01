Neuer WU-Rektor: „Geld zu verdienen ist nach wie vor wichtig“

Die Third Mission hat drei Aspekte. Dazu gehören das lebenslange Lernen, der Wissenstransfer zu Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen außerhalb der Uni und die soziale Dimension unseres Tuns. Um diese Dinge umzusetzen, braucht es starke Kommunikationsfähigkeiten. Jedoch haben sich die Kanäle, um Information nach außen zu bringen, stark verändert. Wie man zielgruppengerecht kommuniziert und so jede Form des öffentlichen Beitrags der WU Wien publik macht, wird damit zur großen Managementaufgabe. Hinzu kommen neue Themen wie Digitalisierung oder künstliche Intelligenz – auf diese Herausforderungen müssen wir reagieren, da wir in einem kompetitiven Umfeld agieren.