„Totale Anarchie“: In Papua-Neuguinea eskaliert die Gewalt

Aus friedlichen Protesten vor dem Parlament wurden brutale Plünderungen. Die Regierung ruft den Notstand aus und schickt Soldaten in die Hauptstadt. Mindestens 16 Menschen sind bei Ausschreitungen und Plünderungen ums Leben gekommen.

Nach den schweren Krawallen in Papua-Neuguinea hat Premierminister James Marape einen 14-tägigen Notstand in dem südpazifischen Inselstaat ausgerufen. Rund 1000 Soldaten sollen in dieser Zeit für Ruhe und Ordnung sorgen, zitierte der australische Sender ABC den Regierungschef am Donnerstag. Berichten zufolge sind bei den Unruhen am Mittwoch mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugen sprachen von „totaler Anarchie“.

Vor allem in der Hauptstadt Port Moresby regierte am Mittwoch stundenlang das Chaos, nachdem viele Sicherheitsbeamte wegen einer Panne bei ihrer Gehaltsauszahlung die Arbeit niedergelegt hatten. Das nutzten Hunderte Menschen aus: Zahlreiche Geschäfte wurden geplündert, Autos und Geschäftslokale gingen in Flammen auf. In anderen Landesteilen kam es ebenfalls zu Ausschreitungen. „Ich appelliere an die Menschen in diesen Orten, sich bewusst zu machen, dass dies unser Land ist und dass wir Verantwortung dafür übernehmen müssen“, sagte Marape.

Insgesamt habe es mindestens 16 Tote gegeben, neun in der Hauptstadt Port Moresby und sieben in der nördlichen Stadt Lae, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf die Polizeizentrale in Lae. Weitere Menschen wurden nach Angaben der Rettungsdienste verletzt, sie hatten Verbrennungen oder Schusswunden erlitten.

Verarmte Bevölkerung trotz Rohstoff-Reichtums

Papua-Neuguinea liegt auf dem östlichen Teil der Insel Neuguinea nördlich von Australien. Zehn Millionen Einwohner leben in dem Commonwealth-Land, die meisten in bitterer Armut - trotz reicher Vorkommen an Rohstoffen wie Öl, Gas und Gold. Die Unzufriedenheit vieler, vor allem in der Hauptstadt ist groß.

Was als friedliche Demonstration von Polizisten und anderen Beamten vor dem Parlamentsgebäude in Port Moresby begonnen hatte, war kurze Zeit später dramatisch eskaliert: Auslöser soll eine technische Panne bei der Auszahlung der Beamtengehälter gewesen sein. Vielen wurde demnach nur etwa die Hälfte dessen gezahlt, was sie sonst verdienen. Die Betroffenen dachten offenbar, ihnen sei kurzfristig das Einkommen gekürzt worden und traten in den Streik.

Hunderte Menschen hätten die Situation ausgenutzt, um Geschäfte zu plündern, schrieb die örtliche Zeitung „Post Courier“. Auf in Medien verbreiteten Videos waren brennende Lagerhäuser und große Menschenmengen zu sehen, die sich an den Randalen beteiligten.

Soldaten werden in die Hauptsadt Papua-Neuguineas geschickt

Premier Marape rief das Militär zur Hilfe: Am Donnerstag patrouillierten Soldaten durch Port Moresby, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Nach Angaben von Geschäftsbesitzern und Unternehmern sind die Zerstörungen und finanziellen Verluste enorm. Auch ein großes Einkaufszentrum wurde in Brand gesetzt. Einige sprachen vom „dunkelsten Tag in der Geschichte Papua-Neuguineas“.

Marape versicherte den Beamten, dass es sich bei den fälschlichen Auszahlungen um einen Irrtum gehandelt habe und das fehlende Geld mit dem nächsten Gehalt ausgezahlt werde. Er räumte ein, dass die Zeiten wirtschaftlich extrem schwierig seien, „aber solche Gesetzlosigkeit hilft nicht“. Die Regierung wolle mögliche finanzielle Hilfen für die Betroffenen prüfen.

Premier könnte bald das Vertrauen entzogen werden

Für den Premier, der seit 2919 im Amt ist, kommen die Unruhen zum ungünstigsten Zeitpunkt: Nächsten Monat läuft eine Schonfrist ab, die ein Misstrauensvotum gegen seine Führung bisher verhindert hatte. Sollte er verlieren, müsste er wohl abtreten.

Mehrere Abgeordnete seiner Regierung traten nach den Geschehnissen vom Mittwoch zurück und betonten, Marape habe viel zu lange untätig bei den Krawallen zugeschaut. Einer schrieb zur Begründung, er sei „schockiert und beschämt über das Ausmaß an Chaos und Unruhen, denen unsere Hauptstadt aufgrund bürokratischer Nachlässigkeit und Verwirrung ausgesetzt war“. (APA/dpa)