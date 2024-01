Polizei stoppt Flixbus bei Brüssel wegen Terrorverdachts

Imago / Chris Emil Janssen Via Www.imago-images.de

Archivbild. Flixbus ist eine internationale Busfirma, die Städte in Europa miteinander verbindet.

Die belgische Polizei suchte nach einem Terrorverdächtigen in einem Flixbus, der auf dem Weg nach Brüssel war. Es gebe Ermittlungen wegen eines geplanten Terrorangriffs - so will es zumindest ein weiterer Fahrgast gehört haben.

Die Fahrt mit dem Flixbus von Lille in Frankreich in die belgische Hauptstadt Brüssel dürfte einigen Passagieren noch länger in Erinnerung bleiben. Wie die belgische Polizei informiert, haben ihre Einheiten den Flixbus zuerst eingekreist, dann nahe der belgischen Stadt Wetteren gestoppt und schließlich durchsucht.

Eine Person an Board soll mitbekommen haben, wie andere Fahrgäste über einen geplanten Anschlag gesprochen haben sollen. Daraufhin dürfte der Passagier dann den Notruf gewählt haben. Drei Männer sollen festgenommen worden sein, berichten belgische Medien. Weitere Informationen über die von der Polizei abgeführten Personen liegen nicht vor.

Die anderen Fahrgäste mussten den Bus ebenfalls einzeln verlassen - sie wurden nacheinander durchsucht. (Red.)