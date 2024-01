Elefanten zerlegen Schönbrunner Christbaum

Seit rund 15 Jahren bekommen die Afrikanischen Elefanten den Christbaum am Schönbrunner Adventmarkt. Sie beschäftigen sich damit und zerlegen ihn.

Der Christbaum des Kultur- und Weihnachtsmarkts vor dem Schloss Schönbrunn ist am Donnerstag seiner finalen Bestimmung zugeführt worden. Die ehemals 18 Meter hohe Fichte wurde am Vormittag an die Elefanten im benachbarten Tiergarten übergeben. Der Baum, der aus dem Salzkammergut stammt und von den Bundesforsten zur Verfügung gestellt wurde, war zuvor in kleine Teile zerlegt worden.

Für die Afrikanischen Elefanten sind die grünen Zweige eine willkommene Abwechslung, wie Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck versicherte. „Für abwechslungsreiche Beschäftigung bei unseren Tieren zu sorgen, ist eine sehr wichtige Aufgabe bei uns im Tiergarten. Der Schönbrunner Christbaum ist hier ein alljährlicher Fixpunkt.“

Etwa 40.000 Muskeln hat der Rüssel eines Elefanten. APA / TIERGARTEN SCHÖNBRUNN / Daniel Zupanc

Der Rüssel von Elefanten besitze rund 40.000 Muskeln, das mache ihn sehr beweglich, aber auch sehr stark, erläuterte Hering-Hagenbeck. Über die nächsten Tage und Wochen werde man beobachten können, wie die Tiere den Christbaum mit ihrem Rüssel geschickt erkunden und ihn Stück für Stück zerlegen. Der Veranstalter des Weihnachtsmarktes recycelt den Christbaum seit 2008 auf diese Art und Weise. (APA)