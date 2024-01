Nachhaltigkeit muss Chefsache sein

Immer mehr Unternehmen befassen sich mit Nachhaltigkeitsthemen. Weil es sich um eine Querschnittsmaterie handelt, braucht es die Vorbildwirkung des Top-Managements.

Der Druck auf die Unternehmen, etwas in Sachen Nachhaltigkeit zu tun, hält an. Größere, speziell börsenotierte Unternehmen haben Nachhaltigkeits- und ESG-Themen zuletzt vermehrt in ihre Strategien einfließen lassen. Auch weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen stärker zu berücksichtigen. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Nachhaltigkeitskompass, den das global agierende Personalberatungsunternehmen H.I. Executive Consulting (HIEC) in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt hat. Gleichzeitig sieht man im D-A-CH-Raum bei den mittelständischen Unternehmen Verbesserungspotenzial, wie es HIEC-Managing-Partner Michael Baumann ausdrückt.