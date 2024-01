Mann und Hund im Bezirk Wels-Land von Zug erfasst und getötet

Als der 80-jährige Mann die Gleise in westlicher Richtung überqueren wollte, näherte sich ein Zug und es kam zum tödlichen Zusammenstoß.

Ein 80-jähriger Spaziergänger und sein Hund sind am Donnerstagvormittag in Haiding (Bezirk Wels-Land) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann ging mit dem Tier entlang des Gleiskörpers in Richtung Katzbach. Als er um 11.10 Uhr die Gleise in westlicher Richtung überqueren wollte, näherte sich ein Zug und es kam zum tödlichen Zusammenstoß, berichtete die oberösterreichische Polizei in einer Aussendung. (APA)