Michael Walchhofer: Wir haben wirklich einen tollen Start in den Winter gehabt mit viel Schneefall Ende November. Was mich vor allem zuversichtlich stimmt, und ich bin ja als Hotelier sehr nah am Gast dran, ist, dass unsere Gäste bei ihrer Abreise eigentlich immer begeistert sind. Das ist das Wichtigste. Wenn wir diese Begeisterung schaffen können, ist das eine tolle Sache.