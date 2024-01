Marines Glück mit den Philharmonikern

Die Wiener Philharmoniker unter Philippe Jordan beleuchteten das Thema Meer.

„Ich höre, ich sehe, ich fühle das Meer nicht“, schrieb Pierre Lalo, Sohn des Komponisten Edouard Lalo, in seiner Rezension der Pariser Uraufführung von „La Mer“. Das kränkte Debussy so sehr, dass er sich zu einer Entgegnung hinreißen ließ: Er erklärte seinen „leidenschaftlichen Respekt“ gegenüber dem Meer, aber auch, dass „der Staub der Vergangenheit nicht immer ehrwürdig“ sei. Fünf Jahre später, 1910, scheiterte der Wiener Concert-Verein an diesen „Drei Symphonischen Skizzen für Orchester“. Erst 1932 gelang die österreichische Erstaufführung – im Musikverein, durch die Philharmoniker unter Pierre Monteux. Seitdem haben sie diesen impressionistischen Klassiker 80 Mal gespielt, unter den bedeutendsten Dirigenten wie Furtwängler, Toscanini, Karajan.