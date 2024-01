Cyprien Sarrazin, der neue Skistar der Grande Nation

Französischer Jubel um Cyprien Sarrazin in Wengen.

Französischer Jubel um Cyprien Sarrazin in Wengen. APA

Der Franzose reitet am Lauberhorn weiter auf der Erfolgswelle.

Wengen. Der Hasardeur hat erneut zugeschlagen. Cyprien Sarrazin gewann den Super-G in Wengen, der nächste Coup des 29-jährigen Franzosen nach Platz zwei in der Lauberhornabfahrt tags zuvor und seinem bemerkenswerten Abfahrtssieg vor zwei Wochen in Bormio.

Dieses Mal ließ er den Schweizer Superstar Marco Odermatt 0,58 Sekunden hinter sich – und verdarb den Eidgenossen die große Skiparty. Heute (12.30 Uhr, live ORF 1) folgt in Wengen eine weitere Abfahrt.

Bemerkenswert bei Sarrazin: Der Mann aus Gap, skifahrerische großgeworden im nahen Dévoluy-Massiv, war noch bis zur Vorsaison ein nicht allzu erfolgsverwöhnter Riesentorlauf-Spezialist. Doch so wild er gerade die Abfahrtsklassiker erobert, so ruhig und besonnen gibt er sich abseits der Piste. Seinen Husarenritt von Wengen – vor dem Kernen-S fuhr er mit einem Ski auf der Streckenbegrenzung – relativierte er. „Heute war es nicht volles Risiko. Bei manchen Passagen war es sicher 100 Prozent, aber es war nicht zu viel“, sagte Sarrazin. „Ich habe mich gut gefühlt und gesagt: Du kannst attackieren.“

Überschattet wurde all das von einem Sturz seines Landsmannes Alexis Pinturault. Dem erfolgreichsten Franzose der Weltcupgeschichte droht ein vorzeitiges Saisonende. (joe)

Super-G, Wengen: 1. Sarrazin (FRA) 1:47,75 Min. 2. Odermatt (SUI) +0,58 Sek. 3. Kilde (NOR) +1,00.

Weiters: 6. Babinsky +1,28 8. Haaser +1,41 (je AUT).