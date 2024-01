Piloten von Brussels Airlines streiken am Samstag

Die Gewerkschaften werfen der belgischen Lufthansa-Tochter vor, Zusatzleistungen zum Lohn nicht wie gesetzlich vorgeschrieben an die Inflation anzupassen.

Die Pilotinnen und Piloten der belgischen Lufthansa-Tochter Brussels Airlines haben für Samstag einen 24-stündigen Streik angekündigt. Der Arbeitskampf beginnt am Samstagmorgen um 5 Uhr, wie ein Sprecher der Gewerkschaft BBTK der Nachrichtenagentur Belga sagte. Nach Angaben der Fluggesellschaft war zunächst nicht absehbar, wie viele Passagiere betroffen sein würden.

Der Streik werde von drei Gewerkschaften unterstützt, sagte BBTK-Sprecher Olivier van Camp. Sie werfen Brussels Airlines vor, Zusatzleistungen zum Lohn nicht wie gesetzlich vorgeschrieben an die Inflation anzupassen. Ein Gericht hatte den Gewerkschaften Recht gegeben, die Fluggesellschaft will gegen das Urteil in Berufung gehen.

„Ein Streik ist keine Lösung“

„Ein Streik ist keine Lösung“, teilte das Unternehmen am Freitag mit und rief die Gewerkschaften auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Brussels Airlines gehört seit 2017 vollständig zum Lufthansa-Konzern und betreibt rund 40 Flugzeuge, die hauptsächlich vom Brüsseler Flughafen Zaventem starten.

Einem „Spiegel“-Bericht zufolge drohen auch bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines Streiks. Der Vorstand der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) berät demnach am Samstag über eine entsprechende Urabstimmung. Abgestimmt würde dann kommende Woche, die Zustimmung zu Streiks gelte als hoch und eine Beschlussfassung der Tarifkommission für den Arbeitskampf liege bereits vor, berichtete das Magazin unter Verweis auf das Umfeld von VC. (APA/AFP)