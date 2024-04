Langlaufen am Gscheid – wenn’s g’scheit schneit

Der alpine Skisport und die Skispringer mussten sich aus St. Aegyd am Neuwalde zurückziehen. Zum Langlaufen bietet der ausgedehnte Ort im Mostviertel aber noch sehr schöne Möglichkeiten.

Das waren noch Zeiten, als in St. Aegyd am Neuwalde Skisprungbewerbe und das legendäre Göllerrennen ausgetragen wurden! Die sportliche Elite fand sich hier im Mostviertel ein, wie Andreas Goldberger, einer der erfolgreichsten Skispringer der 1990er-Jahre. Er sprang dort als Jugendlicher über die Klaushoferschanze, Anton „Jimmy“ Steiner, Bronzemedaillen-Gewinner (Abfahrt) bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajewo, gewann den traditionsreichen Riesentorlauf im Wurzengraben.

Heute sind die alpinen Bewerbe in diesem nur flächenmäßig großen Ort im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet Geschichte. Von den nordischen Disziplinen ist nur das Langlaufen geblieben, das aber mit umso größerem Engagement angeboten wird. Weil in tieferen Lagen aber immer weniger Schnee liegt, verlagert sich auch das „Nordische Zentrum St. Aegyd“ in die Höhe.

Treibende Kraft dahinter ist Bürgermeister Karl Oysmüller, als ehemaliger Amateur-Biathlet Ende der 1980er-Jahre zwei Mal unter den Top Ten der österreichischen Meisterschaften. Oysmüller ist als SPÖ-Kandidat, aber ohne Parteimitgliedschaft, erst in den Gemeinderat gekommen und 2018 Ortschef geworden. Mit dem erwähnten Jimmy Steiner ist er seinerzeit auch zusammengekommen, heftig und konfrontativ: bei einem Fußballmatch, wie es damals regelmäßig anlässlich des Göllerrennens zwischen den angereisten Skistars und den einheimischen Kickern ausgetragen wurde.