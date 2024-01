„Kein Fett in unseren Liedern“: Neues Duo des Clash-Bassisten

Der Ex-Bassist von The Clash und die Tochter von Kevin Ayers haben sich zusammengetan: Das Debüt von Galen & Paul ist ziemlich hispanophil und macht enorm gute Laune.

Zumindest im Albumformat sind gemischtgeschlechtliche Duette eher rar in der Popmusik. Sonny & Cher fallen einem ein, Mark Lanegans Zwiegesang mit Isobel Campbel, natürlich das erhabene Œuvre von Nancy Sinatra und Lee Hazlewood. Zuletzt erreichte Led-Zeppelin-Sänger Robert Plant einen späten Karrierehöhepunkt mit Duetten mit der Blue-Grass-Sängerin Alison Krauss. Nun können sich alle, die entzückt sind, wenn einander eine weibliche und eine männliche Stimme umflirten, am charmanten Album „Can We Do Tomorrow Another Day?“ von Galen & Paul freuen.