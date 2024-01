Die Highlights der Mailänder Modewoche

Sabato De Sarno feierte sein Männderdebüt bei Gucci, Fendi setzte auf luxuriöse Ländlichkeit und bei Dolce & Gabbana saß Jeff Bezos in der ersten Reihe.

Mit Spannung erwartet wurde das Männermoden-Debüt von Sabato De Sarno für Gucci in Mailand. Die Kollektion für den nächsten Herbst und Winter stand unter dem Motto „mirroring“, da diese seine erste Damenkollektion für Gucci, die letzten September präsentiert wurde, widerspiegeln soll.

So sind in beiden Kollektionen etwa Jeans, die mit Kristallen am Saum besetzt sind, zu finden. Oder Lederjacken, die bei Frauen zu Miniröcken, bei Männern zu kurzen Shorts getragen wurden.

Sabato de Sarno feierte sein Männdermoden-Debüt. Imago / Agence / Bestimage

Einen Mix zwischen Office und Natur präsentierten Miuccia Prada und Raf Simons für Prada. Die Gäste, darunter James McAvoy und Jake Gyllenhaal in der ersten Reihe, nahmen auf Bürostühlen Platz. Gezeigt wurden unter anderem Jacken im britischen Country-Stil mit eleganten Anzugschuhen und Hosen und Twinsets in bunten Farben.

APA / AFP / Gabriel Bouys

Ein schwarzer Leuchtturm am Ende des Laufstegs zeigte, wo die Reise mit der neuen Kollektion hingeht. Maritime Matrosen-Looks dominierten bei Emporio Armani. Besonders ins Auge stachen die Silhouetten mit breiten Schultern für Bikerjacken, Anzüge und Trenchcoats.

Laufsteg-Looks von Emporio Armani. APA / AFP / Gabriel Bouys

„Cottagecore“ war bei der Show von Fendi in aller Munde. Gewachste Jacken, Gummistiefel, Lodenmäntel und Kordhosen zeigten luxuriöse Ländlichkeit.

Laufsteg-Look von Fendi. APA / AFP / Gabriel Bouys

Bei Dolce & Gabbana feierte Nikko Ganzalez sein Model-Debüt. Der Sohn von Lauren Sanchez und Tony Gonzalez ist kein ganz Unbekannter. Seine Mutter ist seit 2020 mit Amazon-Gründer Jeff Bezos liiert, der neben seiner Verlobten in der ersten Reihe saß.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez. Reuters / Alessandro Garofalo

