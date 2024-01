Mann aus Lokal gezerrt? Arnautovic angeblich mit Klage konfrontiert

Zwei Inter-Mailand-Stars glauben, in einem Klub von einem Mann gefilmt zu werden, zerren den Mann aus dem Lokal und fordern sein Handy. Italienischen Medien zufolge soll einer der beiden Fußballer Marko Arnautovic sein.

Österreichs bei Inter Mailand unter Vertrag stehender Fußball-Star Marko Arnautovic sorgt in Italien erneut für Schlagzeilen abseits des Sports. Die Zeitung „il Corriere Veneto“ berichtete, dass Arnautovic und noch ein weiterer Inter-Spieler mit einer Klage eines Nachtklubbesitzers konfrontiert seien. Dass der Österreicher tatsächlich einer der Beteiligten ist, dafür gibt es aber vorerst keine Bestätigung - weder von Arnautovic, noch von der italienischen Justiz.

Die Aktion soll sich in der Nacht auf 7. Jänner zugetragen haben. Die Inter-Mailand-Spieler feierten dem Bericht zufolge offenbar nach dem Spiel gegen Hellas Verona im „Hollywood Club“ in Mailand. Sie verdächtigten demnach einen Mann, sie gefilmt zu haben. Woraufhin die Inter-Stars den Mann aus dem Lokal gezerrt und ihn gebeten haben sollen, sein Handy herzugeben. So zumindest die Version des Klägers. Die Fußballer hätten dann die Social-Media-Konten des Mannes auf möglicherweise kompromittierendes Material durchsucht. „Du weißt, was mit dir passieren kann, wenn du dich mit mir anlegst“, soll einer der beiden Spieler ihn eingeschüchtert haben.

Justiz wertet Videoaufnahmen aus

Der Anwalt des Klägers behauptet dem Medienbericht zufolge, dass die Fußballer aber nicht fündig wurden. Sein Mandant hätte die beiden Männer auch gar nicht gefilmt. Er habe lediglich die Taschenlampe seines Handys aufgedreht, um die Rechnung im dunklen Klub lesen zu können, die ihm gerade gebracht worden war. „Wenn sich die Tatsachen bestätigen, droht dem Duo ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Eigenmächtigkeit, weil es mit Gewalt gehandelt und die Privatsphäre unseres Klienten verletzt hat“, wird der Jurist zitiert.

Nun ist die Justiz am Zug, es gebe Sicherheitsvideos, die ausgewertet würden. Jener Mann, der die zwei Inter-Mailand-Spieler verklagt haben soll, hat übrigens eigenen Angaben zufolge nun Hausverbot im „Hollywood Club“.

>> Der Artikel des „Corriere del Veneto“ (Italienisch)