47-Jähriger rettet Frau aus Donau in Oberösterreich

Ein Passant hat Montagvormittag in der Donau auf Höhe des Pleschinger Sees in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) eine Person im Fluss treiben gesehen. Er informierte einen 47-Jährigen, der gerade Wasseruntersuchungen am Ufer durchführte. Der Mann sprang in das knapp drei Grad kalte Wasser und schwamm zu der Person. Wegen der Strömung wurden Retter und Opfer rund 50 Meter abgetrieben, schafften es aber ans Ufer, so die Polizei.

Mit weiteren Passanten gelang es dem 47-Jährigen, die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Die 61-Jährige war stark unterkühlt und nur bedingt ansprechbar, nach der notärztlichen Erstversorgung kam sie in ein Krankenhaus in Linz. (APA)