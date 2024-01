Die vierjährige Zara sei lange Märsche im Dschungel von Malaysia gewohnt, berichtet die tschechische Familie. 270 Kilometer wanderten sie im Himalaya. Zara ist die jüngste Person, die je auf dieser Höhe am Mount Everest war.

Die Reise einer tschechischen Familie sorgt auf sozialen Medien für Aufsehen. Die Familie teilt auf Instagram Bilder der Kinder im Basislager des Mount Everests, dem in Nepal liegenden höchsten Berg der Welt. Zara, das vierjährige Mädchen, ist mit ihrem siebenjährigen Bruder Saša vor der Steinwüste des Basislagers im Himalaya zu sehen - wohl schon am 1. Jänner. Das Lager liegt in einer Höhe von 5364 Metern Seehöhe. Zara ist der jüngste Mensch, der auf diese Höhe am Mount Everest gestiegen ist - ohne Hilfe oder getragen zu werden. Bisher hielt ein Fünfjähriger aus Indien den Rekord.

Nach eigenen Angaben wanderte die Familie mit den Kindern 270 Kilometer durch die Berge des Himalaya und legte dabei mehr als 20.000 Höhenmeter zurück - bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad. Am höchsten Berg der Welt folgte man dem Jiri-Everest-Trail ins Basislager. Für das Mädchen seien das keine großen Strapazen, Zara sei in Malaysia aufgewachsen und gewohnt, große Strecken zu Fuß zu gehen. Im Dschungel sei es viel härter, hat ihr Bruder Saša auf Facebook geschrieben. Am vergangenen Wochenende soll die Familie bereits wieder in der Zivilisation angekommen sein. (Red.)