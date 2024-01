Kitzbühel: ÖBB bieten 80.000 zusätzliche Sitzplätze

S-Bahn-Züge in doppelter Stärke mit 400 Sitzplätzen und zu Spitzenzeiten im 7,5-Minuten-Takt, 180 zusätzliche Halte „in U-Bahn-Intervallen“: die ÖBB rüsten sich für das Hahnenkammwochenende.

Die ÖBB rüsten sich für die Hahnenkamm-Skirennen vom 19. bis 21. Jänner in der Gamsstadt. Rund 80.400 zusätzliche Sitzplätze für die An- und Rückreise werden aufgeboten, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. S-Bahn-Züge würden am gesamten Wochenende in doppelter Stärke mit 400 Sitzplätzen und zu Spitzenzeiten im 7,5-Minuten-Takt fahren, also „nahezu in U-Bahn-Intervallen“, hieß es.

Am Rennwochenende werden die Züge laut Bahn an der Haltestelle Kitzbühel-Hahnenkamm insgesamt 364 Mal stehen bleiben. Das seien rund 180 zusätzliche Halte. Mit über 360 Halten werde Kitzbühel-Hahnenkamm damit am Rennwochenende zum „Hauptbahnhof für die Rennsportfans“, wie die Verantwortlichen betonten. Zwischen Kirchberg in Tirol, Kitzbühel und St. Johann in Tirol pendle der „Hahnenkammexpress“ kostenlos. „Zudem halten am Rennwochenende auch sämtliche, ebenfalls verstärkte, REX-Züge, an der Haltestelle Kitzbühel Hahnenkamm, was einen großen Vorteil für die Fans darstellt“, ergänzte Projektleiter Markus Moser vom ÖBB-Personenverkehr Tirol.