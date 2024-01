Die Streif und der Grenzgang des Shootingstars Sarrazin

Cyprien Sarrazin ist der neue Stern am Abfahrtshimmel, doch die Streif beförderte schon so manchen Shootingstar ins Aus. Der Franzose aber wähnt sich in Kontrolle.

Cyprien Sarrazin ist eine Wohltat für den Skisport. Ohne den Franzosen, den Aufsteiger dieses Skiwinters, wäre der Abfahrtssport, ja der gesamte Skiweltcup der Herren, völlig zur Ein-Mann-Show des Marco Odermatt verkommen. Dieses Duo, der Schweizer Überflieger und sein neuer französischer Verfolger, fahren in einer eigenen Liga, der Rest der Welt wie in Bormio und Wengen: ein bis zwei Sekunden zurück, das sind schon um die 50 Meter auf einer Abfahrtstrecke.

Nur: Aufsteiger dieser Kategorie gab es im Abfahrtssport schon viele. Wenn es dann aber zum Saisonhöhepunkt an den Hahnenkamm ging, war der Temporausch oft jäh zu Ende. Denn die Streif hat schon so manchen Shootingstar ins Aus befördert.