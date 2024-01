Lagarde: Sind auf richtigem Pfad zu zwei Prozent Inflation

Die EZB mit Präsidentin Christine Lagarde (Bild) werde im späten Frühling Daten aus den diesjährigen Tarifabschlüssen in den Ländern erhalten. Diese Daten würden der EZB eine gute Vorstellung davon geben, wie sich die Inflation entwickeln werde.

Falsche Erwartungen der Börsen könnten Inflationsrückgang erschweren.

Die EZB ist aus Sicht ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf einem guten Weg, die Inflation im Euro-Raum zurückzubringen auf zwei Prozent. Sie sei nun zuversichtlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) dieses mittelfristige Ziel erreichen werde, sagte Lagarde am Mittwoch zu Bloomberg TV am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

„Wir sind auf dem richtigen Weg, wir bewegen uns in Richtung zwei Prozent“, sagte sie. Sie werde aber noch nicht den Sieg erklären. „Nein, noch nicht.“ Die EZB werde im späten Frühling Daten aus den diesjährigen Tarifabschlüssen in den Ländern erhalten. „Wir werden wahrscheinlich viel mehr im April, Mai wissen,“ sagte sie. Diese Daten würden der EZB eine gute Vorstellung davon geben, wie sich die Inflation entwickeln werde.

Erwartungen an der Börse, wo bereits auf eine erste Zinssenkung im März oder April gesetzt wird, wollte Lagarde nicht kommentieren. „Börsen machen ihre Arbeit, sie haben ihre Zahlen, sie haben ihre Ziele,“ sagte sie. Sollten sie das Vorgehen der EZB falsch interpretieren, könnte dies Lagarde zufolge aber die Arbeit der EZB erschweren, die Inflation zu bekämpfen. (APA)