Luchs und Wildkatze sind nach Vorarlberg zurückgekehrt

Ein Luchs-Weibchen, das in eine Fotofalle getappt ist.

Ein Luchs-Weibchen, das in eine Fotofalle getappt ist. Daniel Leissing, Büro für Wildökologie und Forstwirtschaft

Der Luchs galt in dem Bundesland als ausgestorben. Für ein Vorkommen der Wildkatze gab es überhaupt nur wenig Hinweise. Ein Projekt hat die beiden Tiere untersucht.

Sie galten in Vorarlberg als ausgestorben. Ein zweijähriges Projekt konnte allerdings nachweisen, dass Luchse wieder durch die Wälder von Österreichs westlichstem Bundesland streifen. Wildkatzen konnten überhaupt erstmals nachgewiesen werden. Die Ergebnisse wurden nun präsentiert.

Der Luchs wurde im 19. Jahrhundert in Vorarlberg ausgerottet. Seit einigen Jahren gab es aber wieder Hinweise für sein Auftreten. Für ein Vorkommen der Wildkatze gab es überhaupt nur prähistorische Nachweise. Die Rückkehr der Wildkatze sei deshalb eine „naturkundliche Sensation“, heißt es vom Land Vorarlberg, das die Untersuchung in Auftrag gegeben hat. Durchgeführt wurde sie von dem Büro für Wildökologie und Forstwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Jägerschaft.

Sieben Luchse, drei Wildkatzen

Für das Projekt wurden zur Untersuchung des Luchs-Vorkommen Fotofallen samt Lockstöcken aufgestellt. Die Bilder wurden gesammelt und ausgewertet. Die Tiere wurden dann über ihr Fellmuster identifiziert. Die Wildkatzen haben die Projektbeteiligten via genetischer Analyse ihrer Haare erfasst. Nur Fotos würden nicht ausreichen, da sie optisch schwer von der Hauskatze zu unterscheiden sind.

Ein 2022 geborenes Jungtier im Rätikon. Daniel Leissing, Büro für Wildökologie und Forstwirtschaft Ein Luchs-Mänchen im Rätikon. Daniel Leissing, Büro für Wildökologie und Forstwirtschaft

Insgesamt konnten bei dem Projekt in den überwachten Gebieten sieben Luchse nachgewiesen werden. Zudem gibt es zwei Jungtiere von unterschiedlichen Müttern. Am stärksten verbreitet sind sie aktuell im Rätikon bis hin ins Montafon. Sie entstammen einer Population aus der Schweiz, wo die Tiere im Jahr 2001 wiederangesiedelt wurden. Luchse sind nach Wolf und Bär die drittgrößten Beutetiere in Europa. Charakteristische Merkmale der Katzen sind ihr stummeliger Schwanz, Backenbart und die Pinsel auf den Ohren.

Die Wildkatze ist eine der seltensten und unbekanntesten heimischen Säugetierarten. Sie lebt sehr verborgen. Im Frühjahr 2022 konnte sie erstmals in Vorarlberg nachgewiesen werden. Insgesamt hat man in den vergangenen zwei Jahren drei Tiere entdecken können. (schev)