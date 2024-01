Singen bei den Grammys heuer nur Frauen?

Am 4. Februar werden in Los Angeles zumindest drei prominente Künstlerinnen auftreten und die Gala-Nacht bespielen.

Bis zur Grammy-Nacht sind es nur noch ein paar Wochen, schon jetzt steht fest: Frauen werden die Gala weitgehend dominieren. Das gilt für die Nominierung, wie auch für die Performances. Die Veranstalter haben nun die erste Runde Interpretinnen angekündigt, die die Gala am 4. Februar bespielen werden: Billie Eilish, Dua Lipa, und Olivia Rodrigo. Alle drei werden jeweils einen Song zum Besten geben, wenn die Musikpreise in Los Angeles vergeben werden.

Jede der drei Künstlerinnen hat innerhalb der letzten Jahre den Preis in der Kategorie „best new artist“ gewonnen, alle drei sind auch in diesem Jahr mehrfach nominiert. Zwar haben Eilish und Lipa im vergangenen Jahr keine neuen Alben veröffentlicht (Dua Lipa will heuer ihr drittes Studioalbum veröffentlichen), beide lieferten jedoch einen Beitrag zum Sountrack von „Barbie“.

SZA mit hohen Gewinnchancen

Die meisten Nominierungen hat heuer die Singer-Songwriterin SZA, die mit gleich neun Gewinnchancen in die Gala geht. Ebenfalls nominiert sind unter anderem Taylor Swift, Miley Cyrus, Boygenius, Victoria Monét, Lana Del Ray und Jon Batiste. Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträgerinnen und Preisträger der goldenen Grammophone. (APA/red.)