Sozialversicherungs-Chef: „Selbstbehalte funktionieren sehr gut“

Im Gegenteil: Wir buttern noch viel mehr Geld in den Spitalsbereich, obwohl wir wissen, dass die Anzahl der Belagstage und die Anzahl der Fälle in den Spitälern zurückgehen. Umgekehrt explodieren die Leistungen im niedergelassenen Bereich. Wir haben massiven Bedarf hier in zusätzliche ärztliche Versorgung zu investieren. Die Zahl der Versicherten ist seit 2005 um eine Million gestiegen.