Fuhrpark und Pferdestärke: Warum die Bauern zu Recht wütend sind

Das Aufbegehren der deutschen Bauern ist tendenziell restaurativ, zeigt aber, wie dringend wir über landwirtschaftliche Produktionsbedingungen streiten müssen.

Die Angelegenheit ist verjährt, aber ich hätte damals nachfragen sollen. Ich war ein blutjunger Redakteur bei einem Wirtschaftsmagazin und hatte meinem Chefredakteur einen Artikel über innovative Landwirte vorgeschlagen. An Details erinnere ich mich nicht wirklich. Details wollte mein damaliger Vorgesetzter aber ohnehin keine hören. Seine lapidare Reaktion: „Die Bauern san olles Trotteln!“ Damit war das Thema vom Tisch.

Sein Satz hallt seither in mir nach; weil er von unglaublicher Überheblichkeit, Ignoranz und Blödheit zeugt. Vielleicht ist er sogar einer der Gründe, warum ich bald und in immer größerer Regelmäßigkeit begann, über Landwirtschaft und unsere Lebensmittelversorgung zu schreiben. Er steht hier jedenfalls stellvertretend für das Desinteresse, das weite Teile der Bevölkerung den Produktionsbedingungen dessen, was sie täglich essen, entgegenbringen.