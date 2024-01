Arnold Schwarzenegger am Flughafen München festgehalten

Arnold Schwarzenegger, hier bei einer Veranstaltung in Kalifornien.

Arnold Schwarzenegger, hier bei einer Veranstaltung in Kalifornien. APA / AFP / Patrick T. Fallon

Ausgerechnet sein Engagement für den Klimaschutz brachte Arnold Schwarzenegger Schwierigkeiten mit den Zollbehörden. Er wurde am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen festgehalten.

Arnold Schwarzenegger soll am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen festgehalten worden sein. „Er sitzt bei uns, das ist richtig“, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts München am Nachmittag. Gegen den Hollywoodstar und Ex-Gouverneur sei ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden, zitierte die „Bild“-Zeitung den Sprecher. Grund dafür war ausgerechnet eine Luxusuhr.

Der 76-Jährige war auf dem Weg nach Kitzbühel, wo dieses Wochenende das Hahnenkammrennen stattfindet. Alljährlich richtet Schwarzenegger dort eine wohltätige Veranstaltung im Szenelokal Stanglwirt aus, die dem Klimaschutz zugute kommt.

Einfuhr von Luxusuhr nicht angemeldet

Auch ein Modell der Schweizer Uhrenmarke Audemars Piguet sollte bei der Versteigerung am Donnerstagabend unter den Hammer kommen. Das Einzelstück aus dem Privatbesitz Schwarzenggers soll um die 20.000 Euro wert sein. Ein Foto, das der „Bild“-Zeitung zugespielt wurde, zeigt den Superstar mit zwei Zollbeamten, sowie der besagten Uhr.

Laut Informationen des Hauptzollamt München wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt, da die Einfuhr der Uhr nicht angemeldet wurde. Wie lange Schwarzenegger am Flughafen festgehalten werden muss, ist noch nicht absehbar. (red)