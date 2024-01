Barrie Kosky: „Ich verarbeite jetzt mein Wien-Trauma“

Von Offenbach bis 1933 saßen die Operettenkomponisten nicht in ihrem Elfenbeinturm über einer Partitur und haben dann erst überlegt, wer das singen könnte, sondern schrieben von vornherein für ganz bestimmte Leute. Hortense Schneider war der Motor von Offenbachs Erfolgen, dabei hatte die nur einen mickrigen Stimmumfang: Es kam auf die gesamte Bühnenerscheinung an! Später haben die Massary, Gitta Alpár, Max Hansen, Richard Tauber die Komponisten inspiriert. Die Stücke entstanden für die Besetzung – so wie am Broadway für Ethel Merman oder Fred Astaire. Heute erwartet niemand mehr ein neues Stück für einen bestimmten Star. Deshalb sagte ich in Berlin, wir müssen die modernen Entsprechungen dieser Leute finden. In Dagmar Manzel und Max Hopp lebt dieser Geist heute weiter. Wir brauchen aber auch eine Originalklangbewegung der Operette: zurück zur Partitur, zur Originalfassung, zum nicht opernhaften Stil. Und zu mehr Tempo auch in den Dialogen.