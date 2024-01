Der bekannte Staatsanwalt César Suárez leitete Ermittlungen über den Einbruch einer Narco-Bande in einen TV-Sender. Sein Tod zerstört die Illusion, dass der Militäreinsatz gegen Drogenbanden das Land zur Ruhe bringen kann.

Nur wenige Tage, bevor der Staatsanwalt César Suárez am Steuer seines Fahrzeuges erschossen wurde, hatte er um Polizeischutz gebeten. Als ihn seine Mörder am Mittwochnachmittag im Straßenverkehr auf einer Avenida im Norden der Hafenstadt Guayaquil hinrichteten, war der Ermittler allein, auf dem Heimweg. Suárez galt als einer der bekanntesten Strafverfolger in der Provinz Guayas. Er hatte seit Jahren mächtige und (einfluss)reiche Personen ausgeforscht. Und, vor kurzem die Ermittlungen über den weltweit beachteten Einbruch einer Narco-Bande in einen TV-Kanal der Millionenstadt übernommen.

Am 9. Jänner waren 13 maskierte Männer im Studio von TC Televisión eingebrochen und hatten Moderatoren, Gäste und Techniker mit Schusswaffen und Sprengstoff bedroht. Erst nach mehreren Stunden konnte die Polizei den Überfall beenden und elf erwachsene sowie zwei minderjährige Gewaltverbrecher festnehmen. Die Aufgabe des Staatsanwalts war es, den Vorgang aufzuklären und die Auftraggebers dieses Überfalls zu finden.