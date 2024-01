Die beliebtesten Reiseziele 2024

In Tripadvisors „Best of the Best“-Liste wurden erneut die beliebtesten Destinationen ausgewählt. Überraschungen gibt es dabei nur wenige.

Die Reiseplattform Tripadvisor hat erneut die „Best of the Best“ Reiseziele veröffentlicht. Dabei wurden Millionen Bewertungen der Reisenden analysiert. Unter den „Best of the Best“ finden sich nur alle jene Reiseziele, deren Hotels, Restaurants und Aktivitäten herausragende Rezensionen erhalten haben. Aber Vorsicht: Wer Touristenmassen im Urlaub meiden möchte, ist hier Großteils falsch. Die Top 10 der Reiseziele mit Bestnoten im Überblick:

Platz 10: Hoi An

Die Stadt an der zentralvietnamesischen Küste war im 15. bis 19. Jahrhundert einer der wichtigsten südostasiatischen Handelshafen. Vor allem bei Rucksacktouristen wird Hoi An immer bekannter und beliebter. Jeden Monat bei Vollmond wird das Laternenfestival gefeiert, dabei wird die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet und stattdessen Laternen entflammt.

Das Laternenfestival ist ein Touristenmagnet. Reuters/Nguyen Huy Kham

Platz 9: Kreta

Die griechische Insel wird als „mediterranes Juwel“ bezeichnet. Die reiche archäologische und mythologische Geschichte ist ebenso einen Besuch Wert wie der venezianische Hafen von Chania und die Festungsruine Fortezza von Rethymno.

Der Fischerhafen von Chania. Peter Schickert via www.imago-images.de

Platz 8: Marrakesch

Eine „magische Stadt“ sei Marrakesch, mit Märkten, Gärten, Palästen und Moscheen, heißt es in den Tripadvisor-Rezensionen. Die historische Medina ist ein Muss, ebenfalls der Jardin Majorelle.

Die Medina von Marrakesch. Reuters/Youssef Boudlal

Platz 7: Cancun

Die mexikanische Stadt hat laut den Tripadvisor-Bewertungen mehr zu bieten, als ihr Partyimage vermuten lässt. Mayaruinen oder das Tequilamuseum gehören neben den vielen Familienresorts zu den Highlights.

Auch die wunderschönen Strände sprechen für Cancun. Reuters/Gerardo Garcia

Platz 6: Paris

„Erwecken Sie ihren Geist in der Notre Dame, gehen Sie auf Schnäppchenjagd auf dem Marché aux Puces de Montreuil oder suchen Sie Leckereien im Marché Bilogique Raspail, bevor sie den Tag mit einer gewagten Show im Moulin Rouge krönen“, schreibt Tripadvisor dazu.

Das Moulin in Paris. Reuters/BENOIT TESSIER

Platz 5: Rom

Zu erkunden gibt es in der ewigen Stadt so einiges. Tripadvisor empfiehlt etwa den Trevi-Brunnen, das Kolosseum und das Pantheon. Dabei vergessen sollte man aber auch auf die kulinarischen Köstlichkeiten - Stichwort Pasta und Gelato - nicht.

Der Trevi-Brunnen in Rom ist ein Touristenmagnet. Reuters/MAX ROSSI

Platz 4: Hanoi

Die vietnamesische Hauptstadt hat Denkmäler und Kolonialarchitektur bewahrt, gleichzeitig aber auch Platz für moderne Entwicklungen geschaffen. Seen, Parks und schattige Boulevards, aber natürlich auch die mehr als 600 Tempel und Pagoden, sind eine Reise Wert. Erkunden lässt sich dabei alles leicht mit dem Taxi.

Eine Frau im Phu Tay Ho Tempel in Hanoi. Reuters/KHAM

Platz 3: London

Viele Welten in einer Stadt vereint London, wenn es nach Tripadvisor geht. Punkige Vibes sind in Camden zu finden, prahlerisch geht es in Shoreditch zu und chic auf der Portobello Road. Die pulsierende Energie der britischen Hauptstadt führt obendrein dazu, dass kein Tag dem anderen gleicht. Natürlich kommt hier auch jeder auf seine Kosten, der sich für Royals und Historisches interessiert.

Ein Blick auf den Portobello Road Market. Reuters/HENRY NICHOLLS

Platz 2: Bali

Als „lebendige Postkarte“ wird Bali beschrieben und die Vorzüge wie die weißen Sandstrände und das tropische Klima hervorgehoben. Als „Kunsthauptstadt“ hat sich Ubud etabliert, hier kann man bei Tanzperformances im Publikum sitzen, an Batik-Workshops teilnehmen und Körper und Geist mittels Yogakursen in Einklang bringen.

Tanzperformance in Ubud. IMAGO/xmohtalx

Platz 1: Dubai

In Dubai vermischt sich moderne Kultur mit Geschichte, Abenteuer und Entertainment, heißt es dazu auf Tripadvisor. Die Aussichtsplattform des Burj Khalifa ist eine Reise Wert, aber auch die Gold, Textil und Gewürz Souks entlang des Dubai Creek. In der Wüste lässt sich obendrein so manches Abenteuer erleben.

Ein Blick auf den Burj Khalifa. Reuters/ABDEL HADI RAMAHI

>>> „Tripadvisor“-Übersicht

(cg)