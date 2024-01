Steirer verletzt seinen Vater mit Messer lebensgefährlich

Der 40-Jähriger attackierte den 66-Jährigen im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser. Der Verletzte musste operiert werden. Sein Zustand ist stabil.

Ein 40 Jahre alter Obersteirer hat am Mittwoch seinem Vater (66) im Streit mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Die Mutter alarmierte die Polizei und die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Rottenmann geflogen. Der Sohn hatte sich im Obergeschoss des Anwesens im Bezirk Liezen versteckt, wurde aber von Beamten des Einsatzkommandos Cobra festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

Zwischen Vater und Sohn war es auf deren Anwesen in Irdning-Donnersbachtal gegen 13.30 Uhr zu der Auseinandersetzung gekommen: Zuerst haben sich Eltern und Sohn nur gestritten. Dann attackierte der 40-Jährige seinen Vater mit einem Küchenmesser und fügte ihm mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu. Die 68-jährige Mutter verständigte via Notruf die Einsatzkräfte. Die ersten eintreffenden Polizeistreifen konnten den Schwerverletzten bergen. Der Mann wurde ins LKH Rottenmann gebracht, wo er operiert wurde. Laut Auskunft der behandelnden Ärzte war der Zustand des 66-Jährigen am Donnerstag stabil.

Der Sohn hatte sich nach dem Angriff in das Obergeschoss des Anwesens zurückgezogen. Dort haben Beamten des Einsatzkommandos Cobra ihn dann festgenommen. Die Außenstelle Niklasdorf des Landeskriminalamts Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Der 40-Jährige konnte aufgrund seines psychischen Zustandes noch nicht einvernommen werden. (APA)