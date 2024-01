Die Künstliche Intelligenz revolutioniert die Welt

Microsoft-Chef Satya Nadella rechnet mit Durchbrüchen in der Wissenschaft.

Microsoft-Chef Satya Nadella rechnet mit Durchbrüchen in der Wissenschaft. AFP / Fabrice Coffrini

Experten erwarten, dass die Künstliche Intelligenz rasend schnell alle Lebensbereiche umwälzen wird. Tech-Unternehmen hoffen heuer auf das große Geschäft.

Die Promenade in Davos hat sich für eine Woche verkleidet. Für das Weltwirtschaftsforum haben sich internationale Konzerne in Sportgeschäften, Bäckereien oder auch Friseursalons eingemietet und in glitzernde Schauräume samt Leuchtreklamen verwandelt. Die Illusion ist perfekt. Ortsunkundige ahnen nichts vom ursprünglichen Verwendungszweck. Alle großen Namen sind auf der Einkaufsmeile vertreten von Microsoft über Palentir bis Accenture und Salesforce. Die Wochen-Mieten sollen horrend sein, von Hunderttausenden Franken ist die Rede. Doch offenbar zahlt es sich aus.

Goldgräberstimmung bei Tech-Unternehmen