Für den entscheidenden Wachstumsschritt vom Scale-up zu einem starken, etablierten Unternehmen braucht es neben dem Willen zu „echtem Unternehmertum“ vor allem Unterstützung in Form von „Smart Money“. Ein Expert:innen-Talk über die Notwendigkeit einer nahtlosen Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die Vorteile strategischer Partnerschaften und die Sinnhaftigkeit von Business-Ökosystemen.

An Unternehmen mit großen Ambitionen und starken Ideen herrscht in Österreich kein Mangel. Doch viele Unternehmen scheitern genau dann, wenn sie endlich groß genug wären, um richtig erfolgreich zu werden. Die entscheidende Wachstumsphase mit ihrem Bedarf an neuem Kapital und Know-how zur Erweiterung der Geschäftsmodelle und des Businessvolumens wird oft zur unüberwindbaren Hürde.

Welche entscheidende Rolle dabei die Digitalisierung von Prozessen, „Smart Money“, Partnerschaften in einem gemeinsamen Ökosystem und der Wille zur Schaffung eines unternehmerischen Lebenswerks spielen, darüber diskutierten Anfang Dezember vier Experten unter der Moderation von Madlen Stottmeyer, Redakteurin Economist „Die Presse“.

»Es ist nicht damit getan, Dokumente einzuscannen und per Mail zu verschicken. Vielmehr geht es um eine lückenlose Digitalisierung aller Vorgänge vom Produkt bis hin zum Kunden. Die Rede ist von einem digitalen Zwilling im Informationssystem, der das Unternehmen perfekt abbildet, und von einer Informations- und Kommunikationstechnik, die die Prozesse dahingehend unterstützt, dass sie besser, schneller und nachvollziehbarer werden.« Helmut Fallmann Gründer und CEO Fabasoft

»Wir haben nach zehn erfolgreichen Jahren einen ­Finanzierungsbedarf für unseren nächsten produkt­seitigen Entwicklungsschritt gehabt. Alleine und mit unseren Mitteln waren wir zu langsam, um am Markt dauerhaft erfolgreich zu sein. Die Entscheidung fiel auf Fabasoft als starken strategischen Partner, der mehr als nur Finanzinvestor sein sollte. Das PROCECO Ökosystem hat uns technologisch auf ein neues ­Level gehoben.« Matthias Krau CEO Xpublisher

»Damit die digitale Transformation gelingt, muss die Unternehmensleitung gegen Informationssilos vorgehen. Ein guter Digitalisierungsprozess führt zu einer Shared Reality. Das bedeutet, dass Leute, die im ­Unternehmen Entscheidungen treffen, in einer ­möglichst geteilten, gemeinsam verstandenen ­Businessrealität leben. Und das geht nur, wenn sie entsprechenden Zugang zu den einzelnen Informationsquellen haben, die in einer Cloud enthalten sind.« Hans Mühlbacher Partner IMARK, Institut für Marketing – Strategieberatung

»Fabasoft PROCECO ist ein Beispiel, wie ein Ökosystem und eine strategische Partnerschaft funktionieren können. Untersuchungen zeigen, dass bei Finanzierungsrunden von Scale-ups die überwiegende Anzahl der Transaktionen mit strategischen Partnern stattfindet. Reine Finanzinvestoren spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Business-Ökosysteme sind in einem kleinen Land für die beteiligten Unternehmen eine Chance auf internationalen Erfolg. « Erich Lehner Managing Partner Markets EY Österreich

