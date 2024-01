Expedition Europa: In Pyla auf Zypern leben 850 griechische und 487 türkische Zyprer friedlich zusammen – es gibt keine Ansätze ethnischer Abschottung, der Ort ist gemischt.

Pyla, in der von der UNO kontrollierten Bufferzone gelegen, ist so circa das einzige Dorf Zyperns, dessen Bevölkerung trotz Bürgerkrieg, Massenvertreibung und türkischer Invasion von 1974 geblieben ist – bis heute leben 850 griechische und 487 türkische Zyprer friedlich zusammen. Am 18. August 2023 schien es auch hier loszugehen: Als die türkische Seite den unrechtmäßigen Bau einer Umgehungsstraße vorantrieb, bezahlten das drei einschreitende UNFICYP-Friedenssoldaten mit einem Spitalsaufenthalt. Die Türkei „wird kein unrechtmäßiges Verhalten gegenüber Türken auf Zypern zulassen“, fauchte der Sultan von nebenan. Bereits am 9. Oktober verkündeten UNFICYP und die türkische Seite jedoch eine Einigung. Der Bau der Straße durfte offenbar weitergehen.

In Pyla üben gleich vier Akteure Souveränität aus: die griechischsprachige Republik Zypern und die für Sicherheit zuständige UNO, die weitläufige britische Militärbasis Dekelia und das De-facto-Regime „Türkische Republik Nordzypern“ TRNC grenzen direkt an. Davon merke ich im Bus aus Larnaka zunächst nichts: Es geht die Küste entlang durch eine ununterbrochene Hotel-Riviera, dann wird ins Inselinnere abgebogen. Die Sporthalle der „University of Central Lancashire“ ist die Endstation.

Die Straßen sind nach dem Vorbild von New York und Kematen an der Ybbs nummeriert

Pyla ist ein spezielles Dorf. Die Straßen sind nach dem Vorbild von New York und Kematen an der Ybbs nummeriert, so müssen die zwei Volksgruppen nicht nach gemeinsamen Helden fahnden. Nicht einmal Ansätze ethnischer Abschottung, Pyla ist überall gemischt. An der Spitze eines langen Wohnhauses das halb ausgeräumte Lädchen „Jewellery Turkish Gold“, aus einem Container heraus werden Autoversicherungen für Nordzypern verkauft. Einige schwer verdunkelte, oft 24 Stunden geöffnete Spielautomaten-Cafés wie das „WIN Casino € 20,000“. Komischerweise hat das Kaff sogar einen „Night Club“.