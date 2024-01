Das Rennen um die Salzburger Stadtpolitik ist eröffnet

Am 10. März wählen die 119 Salzburger Gemeinden. In der Stadt Salzburg steht ein Match zwischen ÖVP, SPÖ und KPÖ bevor.

Die Zeit des politischen Vorgeplänkels ist vorbei, das Rennen um die Vorherrschaft im Schloss Mirabell geht in die heiße Phase: Die ersten Parteien haben am Donnerstag offiziell ihren Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 10. März eröffnet. Acht Listen wurden eingereicht, sechs Männer und eine Frau bewerben sich um den Posten des Salzburger Stadtchefs. Gewählt wird auch in allen anderen Gemeinden im Bundesland. Ein Testlauf auf kommunaler Ebene, bevor Europa-, Landtags- und Nationalratswahlen in Österreich anstehen.