„Thiem ist ein Weltstar, nur vergisst das jeder in Österreich“

Doppelprofi Lucas Miedler zieht den Vergleich zwischen Grand Slams und Challengers. Und er verteidigt Dominic Thiem.

Lucas Miedler hat ein gutes Gedächtnis. Auf die Frage, welches Turnier er mit Doppelpartner Alexander Erler zu Jahresbeginn 2022 bestritten hatte, antwortet der Niederösterreicher prompt. „Forli, da waren wir einige Male.“ Erler/Miedler scheiterten bei ihrem letzten Besuch vor zwei Jahren im Viertelfinale des Challengers. Der Lohn: Jeweils 275 Euro. Brutto.

24 Monate später sitzt Miedler in Melbourne. Gemeinsam mit Erler nimmt er zum zweiten Mal in Folge an den Australian Open teil. Österreichs Daviscup-Doppel hat sich im Vorjahr zur erweiterten Weltspitze aufgeschwungen, beim ersten Grand Slam dieser Saison gab es kein Erfolgserlebnis. 2:6, 6:7 verloren Erler/Miedler gegen das starke australische Duo Max Purcell/Jordan Thompson. Der Lohn: Jeweils 18.000 australische Dollar, das sind knapp 11.000 Euro brutto. Also 40 Mal so viel wie in Forli.