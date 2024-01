Wenn ein Golf-Amateur die Stars der PGA-Tour alt aussehen lässt

Als erster Amateur-Golfer seit Phil Mickelson vor 33 Jahren triumphiert der US-Amerikaner Nick Dunlap auf der PGA-Tour.

Nick Dunlap gewann am Sonntag das mit 8,4 Millionen Dollar dotierte Turnier im kalifornischen La Quinta mit einem Schlag Vorsprung auf den Südafrikaner Christiaan Bezuidenhout. Der 20-jährige Student ist erst der dritte Amateur seit 1957, der bei den Profis als Sieger reüssierte, sowie der zweitjüngste PGA-Sieger in den vergangenen 90 Jahren. „Ich habe noch nie so etwas gefühlt“, sagte die US-amerikanische Golf-Sensation.

Nach seinem erstaunlichen Erfolg merkte Dunlap außerdem an: „Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass das Drehbuch heute schon geschrieben war. Ich wollte einfach alles geben, was ich hatte.“ Mit 29 Schlägen unter Par brach er als Draufgabe den Turnier-Rekord. Ob Dunlap als Student Amateur bleibt oder nun auf die PGA-Tour wechselt und Profi wird, ist nach Angaben seiner Eltern noch nicht entschieden. Für das Masters, die US Open und die Players Championship ist er in jedem Fall spielberechtigt.