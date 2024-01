Nachwuchssorgen bei einem Flussjuwel

Die Fließgewässer im Raum Amstetten sind Heimatrevier für eine der am strengsten geschützten Muschelarten Österreichs. Der Wassercluster Lunz untersucht im Rahmen eines Forschungsprojekts die Einflüsse von Umweltbelastungen, die das Vorkommen der Gemeinen Flussmuschel gefährden.

Sie heißen Gschirmbach, Edelbach, Preinsbach, Mühlbach oder Url und bilden in und rund um Amstetten ein verzweigtes Begleitsystem für die Ybbs, den Hauptfluss der Region. Das Fließgewässernetz ist aber auch Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren, unter anderem für „Unio crassus“, die Gemeine Flussmuschel. Was bescheiden klingt, ist zu einem europaweit streng geschützten Juwel „geschrumpft“, dessen Schutz sich unter anderem auch ein Forschungsprojekt des Wassercluster Lunz angekommen hat. Zusammen mit der Universität für Bodenkultur in Wien untersucht man die Bedeutung der Weichtiere für den Nährstoffhaushalt und die Artenvielfalt anderer Flusslandschaftsbewohner, beispielsweise Insekten.

Denn die in den Bodenablagerungen heimischer Flüsse und Bäche weitverbreitet, aber weitgehend unauffällig lebenden Muscheln sind Teil eines komplexen und vor allem hochsensiblen Ökosystems. In ihm agieren sie als eine Art natürliche Kläranlage, indem sie bis zu einem halben Gramm Schwebstoffe aus einem Liter Wasser filtern. Die je nach Temperatur und Nährstoffgehalt des Gewässers zwischen vier und sieben Zentimeter großen Tiere schaffen dabei bis zu zwanzig Liter pro Stunde.

Der natürliche Lebensraum der Muscheln ist in jüngster Zeit aber Veränderungen ausgesetzt, die die meistverbreitete einheimische Muschelart in ihrem Bestand gefährden. Am augenscheinlichsten sind bauliche Eingriffe durch den Menschen, wodurch die Durchlässigkeit der Wasserläufe eingeschränkt und das natürliche Habitat verkleinert wird. Weniger bis nicht sichtbar sind Veränderungen, die unter der Wasseroberfläche stattfinden. So wirkt sich unter anderem das Fehlen bestimmter Fischarten auf die Muscheln und ihre Fortpflanzungsmöglichkeiten aus.

Der Grund: Die gerade einmal ein Fünftel Millimeter kleinen Larven von „Unio crassus“ heften sich mit winzigen Häkchen und einem Haftfaden zunächst an die Kiemen von Jungfischen, um dort zu reifen beziehungsweise um sich im Flusslauf zu verteilen. Fehlen diese Jungfische, fehlt den Muscheln ihre natürliche „Kinderstube“. Werden die „Verkehrswege“ der Fische durch Wehre, Dämme oder andere Verbauungen blockiert, klappt es auch mit der Verbreitung der Jungtiere nicht mehr. Das führt in weiterer Folge zu einer Überalterung des Bestands – und am Ende zum Aussterben.

Galt die Gemeine Flussmuschel bis vor wenigen Jahren unter den knapp 30 heimischen Fließgewässermuscheln als die am häufigsten vorkommende Art, sind die Bestände in ganz Mitteleuropa mittlerweile auf kaum mehr als ein Zentel zurückgegangen. Im Raum Amstetten werden daher im Rahmen des Forschungsprojekts große Anstrengungen unternommen, die dortige Population hochzuhalten, um dieses Juwel der europäischen Süßwasserfauna nachhaltig zu schützen.