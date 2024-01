Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will eine Steuersenkung. Davon profitieren sollen fünf Millionen Menschen, also all jene, die in Österreich Steuern zahlen. Wie kann eine solche Steuersenkung funktionieren? Im Studio der „Presse“ ist dazu Jakob Zirm.

»Wir brauchen mehr Steuerzahler, die aber weniger Steuern zahlen.« Karl Nehammer Bundeskanzler, ÖVP

»Es ist Zeit für eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft.« Karl Nehammer Bundeskanzler, ÖVP